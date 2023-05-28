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Выборы президента Турции ,  
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Путин поздравил Эрдогана с переизбранием и назвал его «дорогим другом»

Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и назвал его другом
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Об этом он написал в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

«Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента», — написал Путин.

Путин назвал победу Эрдогана на выборах «закономерным результатом» его «самоотверженной работы» на посту главы государства. Она служит «наглядным свидетельством поддержки турецким народом» усилий турецкого президента по укреплению государственного суверенитета Турции и проведению Анкарой независимой внешней политики, считает Путин.

Москва высоко ценит личный вклад турецкого президента в упрочение дружественных отношений между Россией и Турцией, сказано в телеграмме. Путин также отметил вклад Эрдогана в развитие сотрудничества между странами.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. <...> От души желаю Вам новых успехов в столь ответственный деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия», — заключил президент России.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. В него вышли кандидат от Национального альянса Кемаль Кылычдароглу и Эрдоган. Голосование завершилось в 17:00.

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Турецкие СМИ приводили разные данные по предварительным итогам голосования. Телеканал TRT Haber сообщает, что после обработки 99,49% голосов Эрдоган набирает 52,10% голосов, а Кылычдароглу — 47,90%. CNN Turk сообщает о 52,11% у действующего президента и 47,89% у его оппонента после обработки 99,54% голосов. Halk TV пишет о 52,08% у Эрдогана и 47,92% у Кылычдардоглу после обработки 99,2% бюллетеней.

Вечером 28 мая Эрдогана начали поздравлять и другие иностранные политики, пишет Anadolu Свои поздравления турецкому президенту, по данным агентства, направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф, президент Ирана Эбрахим Раиси и другие лидеры.

Теги
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция выборы президента поздравление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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