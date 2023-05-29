Лавров рассказал, когда зерновая сделка перестанет работать

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 85,9 (-0,02) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 80,06 (+0,09) Инвестиции, 16:27
Польша ввела санкции против 365 граждан Белоруссии Политика, 16:57
Путин подписал указ о президиуме коллегии Военно-промышленной комиссии Политика, 16:56
Военная операция на Украине. Карта на 29 мая Политика, 16:54
Дзюба не попал в тройку финалистов на награду лучшему нападающему сезона Спорт, 16:41
Представитель Токаева раскрыл содержание записки Путина Политика, 16:38
Пять китайских автомобилей, за которые брендам теперь стыдно. Список Авто, 16:30
Наблюдатели назвали проблемы второго тура выборов в Турции Политика, 16:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
МВД предложило создать институт репатриации Политика, 16:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Криптобиржа Bybit получила одобрение властей на работу в Казахстане Крипто, 16:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева фразой «пожалеете» Политика, 16:08
Разработчику «ЭпиВакКороны» назначили нового руководителя Общество, 16:01
Путин отменил НДФЛ для дольщиков при банкротстве застройщика Недвижимость, 15:56

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров рассказал, когда зерновая сделка перестанет работать

Лавров: Россия сочтет зерновую сделку недействующей без прогресса в ее исполнении
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия будет считать, что зерновая сделка больше не функционирует, если не будет прогресса по ее реализации. Об этом заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка. — РБК) больше не функционирует», — сказал он. В МИДе ранее говорили, что зерновой сделке придется искать альтернативу, если по разрешению основных проблем не будет прогресса.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после этого ее действие несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить соглашение еще на два месяца — до 17 июля.

В Москве заявляют, что вторая часть сделки не выполняется. В частности, российская сторона настаивает на запуске аммиакопровода Тольятти — Одесса, транзит по которому остановили после начала конфликта на Украине. Ответственность за промедления с его пуском Москва возлагает на Киев.

Также Россия требует переподключения Россельхозбанка к системе передачи межбанковских сообщений SWIFT. Банк потерял к ней доступ из-за санкций после начала спецоперации. Евросоюз отказался переподключать банк до окончания конфликта на Украине.

МИД перечислял и другие «системные проблемы» зерновой сделки, в том числе необходимость возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Украина со своей стороны настаивает на расширении числа портов и товаров, включенных в зерновую сделку, Россия такой вариант исключает.

Читайте на РБК Pro
Как в России справились с уходом западных производителей CRM-систем
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple
Как исход выборов в Турции повлияет на релокантов и отношения с Россией
Будь, как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Теги
Сергей Лавров Зерновая сделка

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
МИД назвал условие, при котором надо искать альтернативы зерновой сделке
Политика
МИД исключил расширение числа портов в рамках зерновой сделки
Политика
Госдеп обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter