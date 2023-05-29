Лавров рассказал, когда зерновая сделка перестанет работать

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Россия будет считать, что зерновая сделка больше не функционирует, если не будет прогресса по ее реализации. Об этом заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка. — РБК) больше не функционирует», — сказал он. В МИДе ранее говорили, что зерновой сделке придется искать альтернативу, если по разрешению основных проблем не будет прогресса.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после этого ее действие несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить соглашение еще на два месяца — до 17 июля.

В Москве заявляют, что вторая часть сделки не выполняется. В частности, российская сторона настаивает на запуске аммиакопровода Тольятти — Одесса, транзит по которому остановили после начала конфликта на Украине. Ответственность за промедления с его пуском Москва возлагает на Киев.

Также Россия требует переподключения Россельхозбанка к системе передачи межбанковских сообщений SWIFT. Банк потерял к ней доступ из-за санкций после начала спецоперации. Евросоюз отказался переподключать банк до окончания конфликта на Украине.

МИД перечислял и другие «системные проблемы» зерновой сделки, в том числе необходимость возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Украина со своей стороны настаивает на расширении числа портов и товаров, включенных в зерновую сделку, Россия такой вариант исключает.