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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил об отсутствии согласованного мирного плана с Азербайджаном

Пашинян: согласованного проекта мирного договора с Азербайджаном пока нет
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Согласованного проекта мирного договора между Ереваном и Баку пока нет, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы еще не получили комментариев Азербайджана по нашим предложениям, которые передали им в Вашингтоне. <...> Мы отправили четвертую редакцию [мирного договора] и пока не получили на них комментариев. Поэтому на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который можно было бы подписать», — сказал он (цитата по «Арменпресс»).

В начале мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры в Арлингтоне, пригороде Вашингтона. Там они встретились с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В пресс-релизе армянского МИДа говорится, что министры достигли взаимопонимания по некоторым статьям проекта двухстороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», «при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся».

26 мая посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева заявила, что Баку рассчитывает подписать мирный договор 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. В МИД Армении сказали, что подписание мирного договора на саммите не планируется.

Переговоры о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном длятся несколько лет. 22 мая Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах, статус которого страны оспаривали, в составе Азербайджана.

25 мая президент России Владимир Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта. Они продлились 20 минут. Лидеры Армении и Азербайджана согласились, что мирные переговоры возможны. Алиев после этого заявил, что страны могут подписать соглашение в ближайшее время, если Армения не изменит свою позицию по границам.

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Теги
Армения Азербайджан мирный договор Никол Пашинян

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