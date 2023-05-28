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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев назвал условие подписания мира с Арменией

Алиев: мир с Арменией может быть подписан в ближайшее время, если она не изменит позицию
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение в ближайшее время, если Ереван не изменит свою позицию по границам. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Azertag.

«После того как Армения признала нашу территориальную целостность, для мирного договора фактически не осталось никаких серьезных препятствий», — сказал он.

При этом Алиев отметил, что делимитация государственных границ должна проходить исключительно на условиях Баку. Должна быть открыта дорога в Нахичевань, а армянские войска должны покинуть Нагорный Карабах, сказал он.

Нахичевань — город и столица Нахичеванской автономной республики. Она отрезана от основной территории Азербайджана территорией Армении.

По условиям соглашения, заключенного в ноябре 2020 года по итогам осенней войны в Нагорном Карабахе, Азербайджан получил право на создание транспортного коридора, связывающего основную территорию страны с Нахичеванью. При этом власти Армении обязались гарантировать безопасность транспортного сообщения по этому коридору, контролировать которое должны российские пограничники.

Азербайджан не столкнется с какими-либо проблемами, если подписать договор не удастся, отметил Алиев. «Потому что именно мы — сильная сторона, мы обладаем сильной позицией за столом переговоров, у нас сильные позиции на границе. Даже без подписания мирного договора мы будем жить спокойно и в условиях безопасности», — заключил он.

Армения и Азербайджан давно ведут переговоры о мире. 22 мая армянский премьер Никол Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах, статус которого страны оспаривали, в составе Азербайджана. Алиев в ответ сообщил, что считает подписание мира возможным, если стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

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После встречи с Алиевым и Пашиняном 25 мая в Москве президент России Владимир Путин сказал, что через неделю (то есть 1 июня) должна состояться встреча вице-премьеров правительств трех стран, которые снимут пока «не зачищенные» вопросы. Пашинян и Алиев согласились с его предложением. МИД Армении после этого уточнил, что подписывать мирное соглашение к 1 июня не планируется.

Теги
Ильхам Алиев Азербайджан Армения

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