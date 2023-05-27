МИД Армении исключил заключение мира с Азербайджаном 1 июня

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Экс-генпрокурор Украины заявил о полном контроле России над Артемовском Политика, 02:09
Госдепартамент США задумался о системе обороны и безопасности Украины Политика, 02:02
Ракета «Союз-2.1а» запустила первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» Технологии и медиа, 01:44
Российского рекордсмена нокаутировали в первом раунде после ухода из UFC Спорт, 01:37
Александр Емельяненко победил блогера весом на 20 кг легче Спорт, 01:29
Минфин США сдвинул срок наступления дефолта Экономика, 01:28
МИД Армении исключил заключение мира с Азербайджаном 1 июня Политика, 01:07
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 00:41
МИД назвал условия мира на Украине Политика, 00:33
СБУ признало причастность Украины к взрыву на Крымском мосту Политика, 00:26
В Раде предложили переименовать Грузию в Сакартвело Политика, 00:26
Киссинджер объяснил конфликт на Украине «амбивалентностью России» Политика, 00:05
Третий брат Емельяненко победил в дебютном бою в ММА Спорт, 00:02
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний Pro, 00:00

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

МИД Армении исключил заключение мира с Азербайджаном 1 июня

МИД Армении после слов посла Баку в Париже исключил заключение мира с Азербайджаном 1 июня

Армения и Азербайджан не планируют заключать мирное соглашение на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Кишиневе 1 июня, передает Armenpress со ссылкой на МИД Армении.

Стороны продолжают переговоры по урегулированию отношений, сказали в ведомстве. «Считаем, что обсуждение этих вопросов будет продолжено во время и после встречи, запланированной на полях Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Подписание указанного соглашения не включено в повестку кишиневской встречи», — отметили в МИД республики.

Там добавили, что Армения будет готова подписать соглашение, после решения всех ключевых вопросов.

Накануне посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева заявила, что Баку рассчитывает подписать мирный договор с Арменией 1 июня на полях саммита ЕПС в Кишиневе.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о мире более года. В урегулировании участвовали европейские политики, переговоры также проходили в Москве. После встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 мая вместе и по отдельности президент России Владимир Путин сказал, что ситуация движется к урегулированию, хотя между сторонами остались «неурегулированные вопросы». Они, по словам Путина, носят "чисто технический характер».

Тогда же глава государства сказал, что через неделю (то есть 1 июня) должна состояться встреча вице-премьеров правительств трех стран, которые снимут пока «не зачищенные» вопросы. Пашинян и Алиев согласились с его предложением. 

Читайте на РБК Pro
Как мотивировать сотрудников в зависимости от типа личности
Почему появляется боль после тренировок и как с ней справляться
Ваш бизнес не хвалят. Как увеличить число позитивных отзывов
Чем руководителям полезен навык игры в шахматы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил 26 мая, что профильные вице-премьеры трех стран соберутся в Москве, чтобы «дошлифовывать вопросы». "Задачи финализировать все до конца не ставится. Поэтому нельзя прогнозировать дату подписания мирного договора… Хотя изменившиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — говорил он.

Пашинян ранее заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах, статус которого страны оспаривали, в составе Азербайджана. Алиев затем сообщил, что считает подписание мира возможным.

Заявлению Пашиняна предшествовала блокировка Лачинского коридора, единственной дороги из Армении в Нагорный Карабах. В декабре дорогу перекрыли азербайджанцы, представившиеся экоактивистами, в конце апреля Баку установил на дороге свой КПП. МИД Армении призвал Россию устранить блокаду и обеспечить вывод азербайджанских сил.

Теги
Армения Азербайджан мирное урегулирование

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Алиев увидел возможность для мира с Арменией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter