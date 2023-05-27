МИД Армении исключил заключение мира с Азербайджаном 1 июня

МИД Армении после слов посла Баку в Париже исключил заключение мира с Азербайджаном 1 июня

Армения и Азербайджан не планируют заключать мирное соглашение на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Кишиневе 1 июня, передает Armenpress со ссылкой на МИД Армении.

Стороны продолжают переговоры по урегулированию отношений, сказали в ведомстве. «Считаем, что обсуждение этих вопросов будет продолжено во время и после встречи, запланированной на полях Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Подписание указанного соглашения не включено в повестку кишиневской встречи», — отметили в МИД республики.

Там добавили, что Армения будет готова подписать соглашение, после решения всех ключевых вопросов.

Накануне посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева заявила, что Баку рассчитывает подписать мирный договор с Арменией 1 июня на полях саммита ЕПС в Кишиневе.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о мире более года. В урегулировании участвовали европейские политики, переговоры также проходили в Москве. После встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 мая вместе и по отдельности президент России Владимир Путин сказал, что ситуация движется к урегулированию, хотя между сторонами остались «неурегулированные вопросы». Они, по словам Путина, носят "чисто технический характер».

Тогда же глава государства сказал, что через неделю (то есть 1 июня) должна состояться встреча вице-премьеров правительств трех стран, которые снимут пока «не зачищенные» вопросы. Пашинян и Алиев согласились с его предложением.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил 26 мая, что профильные вице-премьеры трех стран соберутся в Москве, чтобы «дошлифовывать вопросы». "Задачи финализировать все до конца не ставится. Поэтому нельзя прогнозировать дату подписания мирного договора… Хотя изменившиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — говорил он.

Пашинян ранее заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах, статус которого страны оспаривали, в составе Азербайджана. Алиев затем сообщил, что считает подписание мира возможным.

Заявлению Пашиняна предшествовала блокировка Лачинского коридора, единственной дороги из Армении в Нагорный Карабах. В декабре дорогу перекрыли азербайджанцы, представившиеся экоактивистами, в конце апреля Баку установил на дороге свой КПП. МИД Армении призвал Россию устранить блокаду и обеспечить вывод азербайджанских сил.