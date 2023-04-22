Bild узнала о высылке из России 34 немецких дипломатов

Высылку дипломатов в российском МИДе назвали ответом на «враждебные действия Берлина». В Москве также решили ограничить верхний предел числа сотрудников немецких дипломатических представительств

Скульптура медведя у здания посольства ФРГ (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Россия решила выслать 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов, сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что Москва выслала более 20 человек. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это зеркальным ответом на решение Германии. В МИД утверждают, что Берлин решил массово отправить российских представителей на родину. Сколько именно российских дипломатов выслали, неизвестно. По данным «РИА Новости», их более 20 человек.

Москва также обвинила Берлин в нарушении обещания не афишировать высылку: немецкая сторона сообщила об этом СМИ, «регулярно используемым ею для организации контролируемых утечек и дезинформационных вбросов».

Агентство dpa сообщало, что утром российский правительственный самолет вылетел из Москвы в Берлин со специальным дипломатическим разрешением, а затем вернулся в столицу России. Находились ли на борту российские дипломаты, неизвестно.

По словам источника «РИА Новости» в немецком МИД, перелет был связан с обсуждением комплектования зарубежных представительств двух стран. Москва и Берлин обсуждали вопрос штата посольств в течение последних недель.

В российском МИД заявили, что максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств в России будет ограничено. Об этом посол Геза Андреас фон Гайр был уведомлен во время беседы в МИДе еще 5 апреля.