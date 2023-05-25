С Аллы Пугачевой через суд потребовали оплаты долга по аренде участка
Администрация подмосковного Солнечногорска подала в суд иск против певицы Аллы Пугачевой с требованием погасить долг по аренде земельного участка. Об этом РБК сообщили в администрации города.
«Комитетом по управлению имуществом направлено исковое заявление в мировой суд Тверского района Москвы о взыскании задолженности. Сумму задолженности коллеги не разглашают», — сказали в пресс-службе.
Как сообщает «РИА Новости», Пугачева более двух лет не платила за пользование участком в Солнечногорске, задолженность образовалась с апреля 2021 года.
Алла Пугачева живет в Израиле вместе с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом). Она прилетала в Москву в начале мая 2023 года на похороны модельера Валентина Юдашкина.
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