Минобороны заявило о попытке прорыва ВСУ на двух направлениях

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ, которые предприняли попытки контратаковать в районе Невского и Серебрянского лесничества (ЛНР) на краснолиманском направлении, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Националисты 66-й механизированной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции, проведя атаки на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате нанесения авиационного удара и огня артиллерии группировки «Центр» противник понес значительные потери в личном составе», — сказал Савчук.

В то же время российская группировка войск «Восток» пресекла попытку ВСУ атаковать на южнодонецком направлении — уничтожены два расчета минометов, противотанковый расчет, живая сила, а также опорные пункты в районах Новополья и Новоселки, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

США и Украина заявляют о подготовке контрнаступления уже несколько месяцев. В марте президент Владимир Зеленский сообщал, что начать его не позволяет нехватка боеприпасов и оружия. В мае глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что у Киева есть необходимый минимум вооружений для начала контрнаступления.

В последние дни украинские власти делают противоречивые заявления о начале наступления. Так, 27 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допускал начало контрнаступления «завтра, послезавтра или через неделю». Точную дату называть нельзя, заявлял он. При этом 25 мая советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что контраступление идет уже несколько дней и ведутся «отдельные операции».

Россия отслеживает информацию и заявления о контрнаступлении Украины и учитывает их при планировании военной операции, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.