Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за полетов в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways призвала прекратить обвинения в предательстве из-за возобновления полетов в Россию. Об этом компания написала в своих социальных сетях.

«Стыдно, когда нашу авиакомпанию называют предательской. Видно даже невооруженным глазом, что позади данной кампании стоят те силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов, готовы пойти против интереса собственной страны и народа», — говорится в заявлении.

После того как компания приняла решение возобновить полеты в Россию, в адрес компании посыпались «оскорбительные заявление». Georgian Airways напомнила, что отмена визового режима и возобновление авиасообщения — это прерогатива государств, а не авиакомпаний.

Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва ранее сообщила пресс-служба Минтранса. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», — говорилось в сообщении ведомства. Это произошло 10 мая, после того как соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Он также отменил визовый режим для граждан Грузии.

Накануне Georgian Airways сообщила, что полеты в Россию возобновятся с 20 мая. Рейсы из Тбилиси будут летать в Москву семь раз в неделю. Первой российской авиакомпанией, открывшей продажу на рейсы в Тбилиси, стала «Азимут». Первый рейс запланирован на 19 мая.