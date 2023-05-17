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Georgian Airways призвала прекратить провокации из-за полетов в Россию

Georgian Airways отвергла обвинения в «предательстве» из-за возобновления полетов в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways призвала прекратить обвинения в предательстве из-за возобновления полетов в Россию. Об этом компания написала в своих социальных сетях.

«Стыдно, когда нашу авиакомпанию называют предательской. Видно даже невооруженным глазом, что позади данной кампании стоят те силы, которые с целью оправдания зарубежных грантов, готовы пойти против интереса собственной страны и народа», — говорится в заявлении.

После того как компания приняла решение возобновить полеты в Россию, в адрес компании посыпались «оскорбительные заявление». Georgian Airways напомнила, что отмена визового режима и возобновление авиасообщения — это прерогатива государств, а не авиакомпаний.

Об открытии прямого авиасообщения между Россией и Грузией после четырехлетнего перерыва ранее сообщила пресс-служба Минтранса. «Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно», — говорилось в сообщении ведомства. Это произошло 10 мая, после того как соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Он также отменил визовый режим для граждан Грузии.

Накануне Georgian Airways сообщила, что полеты в Россию возобновятся с 20 мая. Рейсы из Тбилиси будут летать в Москву семь раз в неделю. Первой российской авиакомпанией, открывшей продажу на рейсы в Тбилиси, стала «Азимут». Первый рейс запланирован на 19 мая.

Авиасообщение с Грузией было прервано российской стороной четыре года назад, в августе 2019-го. Поводом стали протесты в Тбилиси, прошедшие после того, как во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера.

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