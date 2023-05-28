Ройзман попал в ДТП под Екатеринбургом

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) попал в ДТП, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

В результате аварии на трассе под Екатеринбургом никто не пострадал, машины получили «механические повреждения». Водители самостоятельно приехали в пункт оформления ДТП. Других подробностей в ГИБДД не раскрыли.

11 мая суд в Екатеринбурге признал Ройзмана виновным в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и обязал его выплатить штраф в 260 тыс. руб. «Я считаю, что в этих условиях это оправдательный приговор», — сказал экс-мэр. Он заявил, что обжаловать назначенный ему штраф не планирует.

Ройзман был задержан 24 августа прошлого года. В квартире политика в Екатеринбурге, а также в открытом им на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и в офисе благотворительного фонда Ройзмана прошли обыски. По данным полиции, экс-мэр опубликовал в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».

В марте прошлого года в отношении Ройзмана было составлено три протокола об административном нарушении. Во всех трех случаях его обвинили по ст. 20.3.3 КоАП (предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб.). Тогда говорилось, что дискредитация российской армии была допущена в публикации в Twitter и видеоролике.

Ройзман вину не признал и сообщил, что «даже не упоминал нигде» Вооруженные силы России. Экс-мэру был назначен запрет определенных действий, в частности пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия.