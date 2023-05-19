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Ройзмана приговорили к штрафу в ₽260 тыс. по делу о фейках об армии

Суд в Екатеринбурге приговорил Евгения Ройзмана к штрафу в ₽260 тыс. по делу о фейках
Суд вынес приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману по статье о дискредитации российской армии. Сам подсудимый вину не признал
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС)

В четверг, 11 мая, Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом) к штрафу 260 тыс. руб. по делу о фейках об армии, передает E1. Именно такое наказание просило гособвинение.

Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние).

Запрет на определенные действия для Ройзмана будет действовать до вступления приговора в силу, затем его снимут. На выходе из зала суда экс-мэра встретили аплодисментами.

«Во-первых, стало неожиданно, врать не буду. Считаю, что это оправдательный приговор в нынешних условиях. Моя задача была в первую очередь — не сесть, во вторую очередь — не наговорить себе на новый срок и остаться на своих позициях, что, я считаю, мне удалось», — прокомментировал экс-мэр. По данным E1, апелляцию он подавать не будет.

На заседаниях суда во время рассмотрения дела ранее присутствовал главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. Он заявил, что приехал поддержать Ройзмана. Кроме того, свидетелем со стороны защиты выступала директор многопрофильного центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер. Она с согласия судьи рассказала о знакомстве с подсудимым и о совместной благотворительной деятельности. Характеристику в суд направила и народная артистка СССР Алла Пугачева.

В последнем слове Ройзман поблагодарил за поддержку музыкантов, историков, писателей, а также вуз, где он учился (Уральский госуниверситет).

«Мне приятно, что все мои соседи подписали хорошую характеристику. <...> Я эту поддержку чувствую и ощущаю. <...> Что касается меня, я прожил хорошую жизнь, я прожил хорошую жизнь и ни о чем не жалею. <...> Никто не может отнять у меня право говорить о том, что я думаю», — заключил экс-мэр.

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Ройзман был задержан 24 августа прошлого года. В квартире политика в Екатеринбурге, а также в открытом им на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и в офисе благотворительного фонда Ройзмана прошли обыски.

По данным полиции, экс-мэр опубликовал в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».

В минувшем марте в отношении Ройзмана было составлено три протокола об административном нарушении. Во всех трех случаях его обвинили по ст. 20.3.3 КоАП (предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб.). Тогда говорилось, что дискредитация российской армии была допущена в публикации в Twitter и видеоролике.

Представители силовых ведомств отказались судить Ройзмана в Москве. Несмотря на то что обвинительное заключение утверждала прокуратура Центрального административного округа столицы, следователи сообщили адвокату, что дело будет рассматривать Октябрьский район суд Екатеринбурга по месту совершения деяния.

Сам Ройзман вину не признал и сообщил, что «даже не упоминал нигде» Вооруженные силы России. Экс-мэру был назначен запрет определенных действий, в частности пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Евгений Ройзман суд приговор дискредитация армии
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