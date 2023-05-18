Прокурор запросил для Ройзмана штраф ₽260 тыс.

Уголовная статья о дискредитации армии предусматривает штраф или реальный срок. Ранее характеристики на него в суд передали Пугачева и Ельцина, на заседании выступила Федермессер

Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Прокурор запросил назначить для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом иноагентом) штраф 260 тыс. руб. по делу о дискредитации армии, передает E1 из зала Октябрьского суда города.

Дело против бывшего мэра возбуждено по ч. 1 ст. 280.3 УК, максимальным наказанием по ней является лишение свободы на пять лет. Прокурор потребовал сохранить для Ройзмана запрет определенных действий, то есть на выход в Интернет.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов отметил, что из материалов дела не понятно, как именно бывший мэр нарушил закон, и порядок предъявления обвинений нарушает право обвиняемого знать, что противозаконного он сделал.

Ранее Идамжапов зачитал на заседании характеристики на Ройзмана от певицы Аллы Пугачевой и вдовы экс-президента Наины Ельциной. Обращение артистки суд не принял. Также в суде выступила основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер, назвав бывшего мэра примером милосердия.

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