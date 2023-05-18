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Евгений Ройзман выступил с последним словом в суде

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил с последним словом на суде о фейках
В своем последнем слове бывший мэр Екатеринбурга поблагодарил всех, кто его поддержал, и заявил, что прожил хорошую жизнь и что никто не может отнять у него «право говорить то, что думает»
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (Минюст внес его в реестр иноагентов) выступил с последним словом на суде по уголовному делу о дискредитации армии. Трансляцию с судебного заседания вел портал E1.RU.

В начале своего выступления Ройзман поблагодарил всех, кто его поддержал, и назвал имена музыкантов, писателей, историков. Он также выразил благодарность искусствоведам, журналистам, соседям и жителям Екатеринбурга.

После этого судья остановил его и попросил говорить по существу.

«Я прожил хорошую жизнь, и никто не может отнять у меня право говорить то, что думаю», — заключил Ройзман.

Приговор бывшему мэру Екатеринбурга вынесут 19 мая. Прокурор запросил для него наказание в виде штрафа в 260 тыс. руб.

Ранее адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов прочел на заседании характеристики на своего подзащитного от Аллы Пугачевой и вдовы экс-президента России Наины Ельциной. Судья не принял их обращения, назвав их непроцессуальными.

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Основатель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер также выступила на заседании и назвала бывшего мэра примером милосердия.

В отношении Ройзмана возбуждено дело о дискредитации армии России (ч. 1 ст. 280.3 УК). Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ройзман был задержан 24 августа 2022 года. В его квартире в Екатеринбурге, а также в открытом им Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда прошли обыски.

По данным полиции, Ройзман опубликовал в Сети видео, «содержание которого дискредитировало использование ВС России». Свою вину в дискредитации армии он не признал. Политик утверждал, что дело на него завели «фактически за одну фразу» об Украине.

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Виктория Громова Виктория Громова
Евгений Ройзман Екатеринбург суд последнее слово
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