Ройзман посчитал назначенный ему штраф оправдательным приговором

Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в России) заявил, что не планирует обжаловать штраф, назначенный ему по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил.

«Я считаю, что в этих условиях это оправдательный приговор. Моя задача была не сесть, не наговорить себе на новую статью. Думаю, что нет [апелляции не будет]», — цитирует Ройзмана ТАСС.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Ройзмана виновным по ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса — дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние.

В качестве наказания Ройзману назначили штраф в 260 тыс. руб. Запрет на определенные действия для Ройзмана будет действовать до вступления приговора в силу, затем его снимут. На выходе из зала суда экс-мэра встретили аплодисментами.

Накануне фигурантом административного дела о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3) стал музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.



Дело было зарегистрировано 18 мая, сейчас оно находится у судьи.



Гребенщиков после начала военных действий на Украине выступал с критикой действий России в конфликте. После начала военной операции в соцсетях Гребенщикова появилось видео, на котором он исполняет антивоенный романс Александра Вертинского «То, что я должен сказать». В марте 2022 года Гребенщиков объявил об отмене всех концертов «Аквариума» в России «до лучших времен».

В феврале 2023 года глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что по фактам дискредитации российских вооруженных сил заведены 152 уголовных дела и вынесено 16 приговоров.



«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров», — сказал он тогда.