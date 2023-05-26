Подоляк назвал любые компромиссные сделки по Украине поражением

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Компромиссные сценарии завершения конфликта на Украине будут означать признание поражения демократии. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Любой «компромиссный сценарий», предусматривающий освобождение не всех территорий Украины, о котором периодически говорят «анонимные источники» в европейских и американских элитах, равносилен признанию поражения демократии, победе России», — написал он в своем Twitter.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди западных чиновников сообщила, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время европейского турне призвал Европу добиться прекращения огня на Украине и при этом «оставить» за Россией включенные в ее состав новые территории. Китайский дипломат посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, а также провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

«Мы объяснили, что замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск», — сказал WSJ неназванный европейский дипломат, который разговаривал с Хуэем. Спецпредставителю Китая также было сказано, что Европа не откажется от поддержки Украины.

В Киеве китайский представитель встретился с президентом Владимиром Зеленским и членами украинского правительства. По итогам этого визита Ли заявил, что сторонам конфликта нужно «накапливать взаимное доверие, создавать условия для прекращения войны и мирных переговоров». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь подчеркнул, что Украина не примет никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или заморозку конфликта.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были включены в состав России осенью 2022 года, по итогам проведенных там референдумов. Москва исключала переговоры с Киевом по мирному урегулированию без учета появления в составе России новых территорий.