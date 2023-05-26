В Архангельске отменили концерт группы «Сплин»

Участник группы «Сплин» Александр Васильев (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Концерт группы «Сплин», который должен был состояться 7 июня в Архангельске, отменили. Об этом сообщили в группе организаторов выступления во «ВКонтакте».

«С сожалением сообщаем об отмене концерта группы «Сплин» в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Причина отмены концерта не уточняется. Архангельское издание 29.ru пишет, что мероприятие уже трижды переносили: изначально оно должно было пройти 8 апреля 2022 года, потом дата сменилась на 19 июня, а затем на 14 ноября.

В прошлом году выступления группы «Сплин» также неоднократно переносили и отменяли в других городах России. В августе 2022 года группа на фестивале «Чернозем» в Воронежской области посвятила песню «Выхода нет» уехавшим из страны музыкантам. Лидер творческого коллектива Александр Васильев выразил надежду, что они вернутся в страну и будут выступать.

Через несколько дней не состоялось выступление группы в Москве, а затем несколько концертов в других городах России с осени перенесли на весну.

В апреле «Сплин» убрали с афиши участников рок-фестиваля «Ветер Сибири», который пройдет в Новосибирске 11–13 августа. Ранее отменить выступление группы потребовал местный «Союз отцов».

«Недопустимо предоставлять площадку подобным исполнителям. Нужно понимать: сейчас идет специальная военная операция, люди отдают жизни за Родину, а это на уровне предательства интересов государства, интересов сограждан», — говорилось в заявлении организации.