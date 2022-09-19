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В нескольких городах осенние концерты «Сплина» перенесли на апрель

Площадки во Владимире, Нижнем Новгороде, Ярославле и Череповце объявили о переносе осенних концертов «Сплина» на апрель. Отменить выступление группы требовал владимирский депутат из-за поддержки Васильевым уехавших артистов
Лидер группы &laquo;Сплин&raquo; Александр Васильев
Лидер группы «Сплин» Александр Васильев (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Во Владимире на полгода перенесли выступление группы «Сплин», которое должно было пройти 30 сентября в центре Art Hall. Как сообщается на странице площадки в соцсети «Вконтакте», решение принято «по техническим причинам». Теперь концерт запланирован на 12 апреля 2023 года.

РБК обратился за комментариями к представителю группы «Сплин» и в дирекцию концертной площадки Art Hall.

За несколько часов до этого депутат заксобрания Владимирской области Александр Цыганский («Единая Россия») в своем телеграм-канале назвал «Сплин» «скандальной» и «антироссийски ангажированной» группой и «от лица всех владимирцев» потребовал отменить концерт. Цыбульский пояснил, что его возмутила поддержка лидером «Сплина» Александром Васильевым артистов, которые уехали из России после начала боевых действий на Украине — «то есть всей шушеры, что сейчас льют помои на Россию из-за рубежа». По мнению парламентария, «негоже в это время давать площадку для всякой антироссийской мрази, что одобряет поливание грязью нашей страны».

«Сплин» спел в поддержку музыкантов, которым пришлось уехать из России
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19 сентября во «ВКонтакте» появились объявления о переносе на весну некоторых других концертов «Сплина». Например, в Нижнем Новгороде, где музыканты собирались выступить 1 октября в концертном зале «Юпитер», концерт пройдет 13 апреля, объявила площадка, также указав на «технические причины». На апрель назначены выступления группы в Череповце и Ярославле, которые изначально должны были состояться в конце сентября.

Ранее в этом месяце организаторы сообщили об отмене сентябрьских и октябрьских концертов «Сплина» в Уфе, Перми и Туле, не назвав новой даты.

В конце августа Васильев на рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже выразил надежду, что артисты, покинувшие Россию «по разным причинам», смогут вернуться в страну, и посвятил им песню «Выхода нет». В числе этих музыкантов лидер «Сплина» назвал группы «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz, члены которых выступили против боевых действий на Украине. Вскоре после этого выступление «Сплина» отменили на московском фестивале «Музыка с сильным характером» — группа была одним из хедлайнеров мероприятия. Васильев, комментируя происходящее, заявил: «И так все понятно».

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