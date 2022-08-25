Организаторы отменили выступление группы «Сплин» на фестивале в Москве

«Сплин» был основным хедлайнером фестиваля «Музыка с сильным характером». Во время своего последнего выступления группа посвятила песню «Выхода нет» уехавшим из России музыкантам

Александр Васильев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Рок-группа «Сплин» не выступит на фестивале «Музыка с сильным характером» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе фестиваля. «К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что группа «Сплин» не примет участие в фестивале «Музыка с сильным характером», который состоится 26 августа на ВЭБ Арене», — заявили организаторы.

Вернуть деньги за купленные билеты желающие могут, написав на почту fest@moscowshow.com.

Хотя группа была одним из хедлайнеров мероприятия, фестиваль все же пройдет. Пока планируется, что на нем выступят «ЧайФ», «Орден Славы» Вячеслава Бутусова и «Моральный кодекс».

Сервис «Яндекс Афиша» в анонсе концерта указывает, что ранее группа «Мумий Тролль» объявила о невозможности своего участия в фестивале.

Во время своего последнего на данный момент выступления, на фестивале «Чернозем» в Воронеже, "Сплин" решила посвятить песню «Выхода нет» музыкантам, «которым пришлось уехать из страны». В их числе Александр Васильев назвал группы «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz.

«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода», — сказал лидер коллектива Александр Васильев.

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Рок-фестиваль «Чернозем» проходил в Воронеже с 19 по 21 августа. Хедлайнерами в этом году стали Бутусов, «Сплин», «Симфоническое КИНО» и группа «Ария». На фестивале должны были выступить и «Би-2» с ДДТ, но в конце июля стало известно, что их концерты отменены. Причину отмены организаторы не называли.

23 августа, Васильев заявил «Коммерсанту», что, вероятно, выступление группы на фестивале действительно не состоится. «И так все понятно», — сказал музыкант о причинах этого решения. .

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Многие артисты выступили против военных действий, в том числе известные рок-музыканты: Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков.