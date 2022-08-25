Организаторы отменили выступление группы «Сплин» на фестивале в Москве

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Прокуратура начала проверку после крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье Общество, 01:27
Стали известны все участники Лиги чемпионов Спорт, 01:09
Пентагон назвал сроки поставок оружия Украине на $3 млрд Политика, 01:06
Клуб вратаря сборной России вылетел из Лиги чемпионов Спорт, 00:40
Азаренко запретили сыграть на турнире в поддержку Украины перед US Open Спорт, 00:40
Вучич предупредил Европу об энергетическом катаклизме Политика, 00:30
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 00:18
Канада пообещала передать Германии оставшиеся турбины для Nord Stream Бизнес, 00:17
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Организаторы отменили выступление группы «Сплин» на фестивале в Москве Общество, 00:05
«Он размажет Конора». Кто станет соперником Макгрегора после возвращения Спорт, 00:01
Россия предложила план расширения расчетов в тенге, драмах и сомах Экономика, 00:01
Мельник предложил Меркель стать посредником между Россией и Украиной Политика, 24 авг, 23:53
Минобороны заявило о заминировании ВСУ водонапорной станции в ДНР Политика, 24 авг, 23:44
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 24 авг, 23:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Организаторы отменили выступление группы «Сплин» на фестивале в Москве

«Сплин» был основным хедлайнером фестиваля «Музыка с сильным характером». Во время своего последнего выступления группа посвятила песню «Выхода нет» уехавшим из России музыкантам
Александр Васильев
Александр Васильев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Рок-группа «Сплин» не выступит на фестивале «Музыка с сильным характером» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе фестиваля. «К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что группа «Сплин» не примет участие в фестивале «Музыка с сильным характером», который состоится 26 августа на ВЭБ Арене», — заявили организаторы.

Вернуть деньги за купленные билеты желающие могут, написав на почту fest@moscowshow.com.

Хотя группа была одним из хедлайнеров мероприятия, фестиваль все же пройдет. Пока планируется, что на нем выступят «ЧайФ», «Орден Славы» Вячеслава Бутусова и «Моральный кодекс».

Сервис «Яндекс Афиша» в анонсе концерта указывает, что ранее группа «Мумий Тролль» объявила о невозможности своего участия в фестивале.  

«Сплин» спел в поддержку музыкантов, которым пришлось уехать из России
Общество

Во время своего последнего на данный момент выступления, на фестивале «Чернозем» в Воронеже, "Сплин"  решила посвятить песню «Выхода нет» музыкантам, «которым пришлось уехать из страны». В их числе Александр Васильев назвал группы «Машина времени», «Аквариум», Tequilajazzz.

«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода», — сказал лидер коллектива Александр Васильев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие материалы проверки и в каком объеме обязана предоставить налоговая
Инструкции
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Почему сокращаются международные валютные резервы России
Статьи
Pro
Фото: Win McNamee / Getty Images Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача
Инструкции
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции

Video

Рок-фестиваль «Чернозем» проходил в Воронеже с 19 по 21 августа. Хедлайнерами в этом году стали Бутусов, «Сплин», «Симфоническое КИНО» и группа «Ария». На фестивале должны были выступить и «Би-2» с ДДТ, но в конце июля стало известно, что их концерты отменены. Причину отмены организаторы не называли.

Суд объяснил штраф Шевчуку за дискредитацию армии
Политика
Юрий Шевчук

23 августа, Васильев заявил «Коммерсанту», что, вероятно, выступление группы на фестивале действительно не состоится. «И так все понятно», — сказал музыкант о причинах этого решения. .

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Многие артисты выступили против военных действий, в том числе известные рок-музыканты: Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков.

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Лилия Пашкова
Сплин фестиваль Москва отмена концертов Военная операция на Украине рок-музыка Александр Васильев
Материалы по теме
Рената Литвинова сообщила об отмене показа своего фильма
Политика
Швыдкой объявил об отмене премии ТЭФИ в этом году
Технологии и медиа
Little Big выпустила антивоенный клип и уехала из страны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter