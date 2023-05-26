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Военная операция на Украине ,  
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МИД заявил, что Ватикан пока не организовал поездку миссии по Украине

МИД: Ватикан пока не организовал поездку миссии по мирной инициативе по Украине в Россию
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Москва положительно оценивает планы папы римского отправить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по Украине, но пока Ватикан не предпринимал шагов для этого, сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.

При этом в дипведомстве отметили, что «любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учета хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров».

В начале мая папа римский Франциск заявил, что участвует в миротворческой миссии по Украине, но информация о ней пока не разглашается. Позже в Ватикане сообщили, что миссия продолжается и в ее рамках «есть разработки, но, конечно, они на конфиденциальном уровне».

18 мая издание Il Sismografo сообщило, что архиепископ Болоньи и президент Конференции итальянских епископов Маттео Зуппи в рамках миротворческой миссии Ватикана должен направиться в Киев для встречи с украинским руководством; в Москву, по его данным, собирался направиться еще один посланник папы римского — архиепископ Клаудио Гуджеротти.

20 мая пресс-служба Святого престола подтвердила, что Зуппи назначен главой миссии Ватикана по ослаблению напряженности на Украине.

За неделю до этого президент Украины Владимир Зеленский после встречи с папой римским в Италии отказался от посредников в урегулировании, подчеркнув, что основой для мирного плана должна стать именно предложенная им в прошлом ноябре «формула мира».

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Представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что Москва не получала от Ватикана конкретных предложений.

Теги
Ватикан Папа Римский мирное урегулирование МИД

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