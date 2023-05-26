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Военная операция на Украине ,  
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США ввели санкции против подозреваемого в связи с ЧВК «Вагнер» россиянина

Минфин США ввел санкции против подозреваемого в связи с ЧВК «Вагнер» россиянина Маслова

Минфин США внес россиянина Ивана Маслова в санкционный список по подозрению в причастности к ЧВК «Вагнер» в Мали. По мнению ведомства, он является руководителем и главным администратором формирования в этой стране, об этом говорится на сайте министерства.

«Присутствие группы «Вагнера» на африканском континенте является дестабилизирующей силой для любой страны, позволяющей разместить ресурсы группы на их суверенной территории», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

По данным Минфина, Маслов тесно сотрудничал с правительственными чиновниками Мали, чтобы осуществить развертывание подразделения в этой стране. Он обеспечил жильем прибывающих бойцов и организовал встречи основателя ЧВК Евгения Пригожина с представителями правительства нескольких африканских государств.

Ограничения США подразумевают заморозку активов в этой стране и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с теми, кто попал в санкционный список.

В 2021 году премьер Мали Кокалла Майга заявил, что Франция, решив завершить антитеррористическую операцию «Бархан», направленную против исламских террористических группировок, поставила Мали перед необходимостью «заполнить пустоту» после ухода французских войск. В сентябре источники агентства France 24 сообщили, что малийские власти привлекут для обучения своих военных ЧВК «Вагнер», позже эту информацию подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Пригожин находится под санкциями США (с 2016 года), Канады (с февраля 2022 года) и Евросоюза (с апреля 2022 года). ЧВК «Вагнер» попала под ограничения в 2017 году. В декабре 2022 года Вашингтон ужесточил меры экспортного контроля в отношении ЧВК, чтобы ограничить группе доступ к технике, произведенной с использованием американского оборудования.

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27 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с Пригожиным. Это «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Ритм», «Аурум», «Конкорд М», «Комбинат питания», Федеральное агентство новостей и «ЧВК Вагнер центр».

Теги
ЧВК Вагнер США санкции Минфин США

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