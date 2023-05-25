В Армении объяснили отсутствие главы Минобороны на заседании ОДКБ

Министр обороны Армении Папикян не участвовал в заседании ОДКБ по техническим причинам

Сурен Папикян (Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по техническим, а не политическим причинам, заявил секретарь парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян. Его слова передает Sputnik Армения.

Ованнисян отметил, что отсутствие Папикяна на заседании не связано с отношениями Армении и ОДКБ.

25 мая в Минске состоялось заседание Совета министров обороны ОДКБ. От Армении в мероприятии участвовал представитель оборонного ведомства страны в объединенном штабе организации Артак Тоноян.

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании призвал Армению участвовать в учениях ОДКБ. «Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье», — сказал он. В январе Армения отказалась от проведения на своей территории учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023», сочтя их нецелесообразным. Маневры пройдут в Киргизии.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что республика может вовсе покинуть ОДКБ. «Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении», — уточнил он. В Кремле в ответ на его слова сказали, что будут продолжать диалог по совместному участию в ОДКБ.

Пашинян критиковал, в частности, реакцию ОДКБ и российских миротворцев на действия Азербайджана. В ноябре 2022 года Ереван отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи республике — из-за отсутствия политической реакции организации на напряженность на границе двух стран.