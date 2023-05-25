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Война санкций ,  
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«Рослесинфорг» заявил об экологическом вреде из-за санкций

«Рослесинфорг» сравнил вред от санкций против авиаотрасли с выбросами десяти заводов
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Из-за санкций против авиаперевозчиков прирост выбросов углекислого газа в атмосферу ежедневно увеличивается на более чем 2 тыс. т. Об этом сообщили в ФБГУ «Рослесинфорг», проанализировав динамику авиаперелетов над Россией и мировые показатели выбросов углекислого газа.

Как выяснил «Рослесинфорг», в прошлом году количество транзитных перелетов над территорией России сократилось на 59% по сравнению с 2021-м (79 652 против 183 692 полетов). Длительность авиарейсов по всему миру увеличилась от 30 минут до пяти часов, в том числе потому, что самолетам приходится менять траекторию полета, облетая Россию.

По словам директора «Рослесинфорга» Павла Чащина, за час полета самолета сгорает 3 тыс. л топлива, а один сожженный литр выдает более 2,5 кг углекислого газа, то есть один дополнительный час полета увеличивает выброс на 7,5 т. Примерно 285 ежедневных рейсов в прошлом году начали выполнять по новым маршрутам, и если каждый перелет увеличился хотя бы на час, то объемы выбросов СО2 ежедневно увеличиваются на 2137,5 т, подсчитал Чащин.

«За 455 дней с момента введения ограничений 25 февраля 2022 года в атмосферу было выброшено по меньшей мере от 972,5 тыс. до 4,8 млн т СО2. Это эквивалентно ежегодному выбросу десяти угольных заводов», — уточнил глава «Рослесинфорга».

После начала военной операции на Украине страны Евросоюза, а также США и Канада закрыли свое небо для российских авиакомпаний. В качестве ответной меры Россия запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. В октябре Bloomberg писал, что закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и ЕС привело к увеличению времени полетов в Азию для крупнейших авиакомпаний мира, а также к значительному росту стоимости топлива.

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В декабре глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш призвал Запад готовиться к возобновлению рейсов через Россию. «Мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла добраться до Азии наиболее эффективным способом», — сказал он.

Теги
вредные выбросы углекислый газ рейсы авиасообщение санкции

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