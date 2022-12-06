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Война санкций ,  
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Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию

Глава IATA Уолш: Западу нужно готовиться к возобновлению полетов через Россию
Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images

Западу следует пересмотреть взгляды и готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России. Об этом заявил гениректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш на конференции в Женеве, передает The Telegraph.

По словам Уолша, Китай может в 2023 году ослабить введенные в рамках антикоронавирусной политики ограничения, в результате чего у китайских авиакомпаний будет преимущество перед British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода российского воздушного пространства.

«Мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла добраться до Азии наиболее эффективным способом», — подчеркнул он.

Уолш указал на то, что запреты на пролеты через территорию России и Украины привели к скоплению самолетов в небе над Европой.

РБК направил запрос представителю Росавиации.

Материал дополняется. 

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Россия полеты зарубежные авиакомпании
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Ваш доход
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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