Власти поручили определить размер оборотного штрафа за вредные выбросы

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития представить предложения по экономически обоснованному размеру оборотного штрафа за вредные выбросы. Минприроды хотело установить их на уровне 5–10%, но бизнес был против

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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития до 8 февраля представить в правительство предложения по экономически обоснованному размеру оборотного штрафа промышленным предприятиям за невыполнение квот выбросов в атмосферу.

Об этом говорится в поручении Абрамченко по итогам совещания, которое состоялось 24 января (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердила представитель вице-премьера Марта Галичева). Меры ответственности за недостижение квот выбросов загрязняющих веществ, в том числе финансовые в виде оборотных штрафов, подготовлены по поручению президента Владимира Путина, указали в аппарате Абрамченко.

«На данный момент в соответствии с полученным поручением идет проработка вопроса относительно обоснованности размеров штрафов», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Эксперимент по установке квот вредных выбросов проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение экологической ситуации в России. В него вошли 12 крупных промышленных городов, где находятся крупнейшие металлургические предприятия: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Изначально проект предполагал, что в этих городах снизятся вредные выбросы на 20% к концу 2024 года по сравнению с показателями 2017 года. Но весной прошлого года Минприроды продлило срок его реализации на два года, до конца 2026 года.

В конце 2021 года президент Владимир Путин поручил ввести ответственность за недостижение или несвоевременное достижение квот выбросов, установленных «Чистым воздухом», в том числе в виде оборотных штрафов и ограничений при выплате дивидендов. Тогда Минприроды предложило изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), чтобы установить такие штрафы в размере от 5 до 10% от общей выручки за год, предшествующий нарушению, для компаний, которые не снизят выбросы до установленного предела.

Но против этого законопроекта выступали Минэкономразвития и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), писали «Ведомости». Министерство оценило потенциальный объем штрафов в 19–50 млрд руб., что, по его данным, сопоставимо или превосходит размеры чистой прибыли промышленных предприятий, работающих в 12 самых грязных городах России. Согласно замечаниям ведомства, такой размер штрафов не обоснован и повлечет «избыточные риски и финансовую нагрузку для хозяйствующих субъектов». Глава РСПП Александр Шохин в конце декабря предупредил вице-премьера Дмитрия Григоренко о том, что из-за международных санкций, введенных после начала спецоперации России на Украине, и нехватки западного оборудования крупнейшие российские промышленные предприятия могут не достичь установленных квот на вредные выбросы в атмосферу. Поэтому он предлагал правительству отказаться от оборотных штрафов.

Но на совещании у Абрамченко 24 января все разногласия между Минэкономразвития и Минприроды, а также Минпромторгом были урегулированы, следует из протокола. Разногласия касались как раз размера оборотного штрафа, формулировка про снятие разногласий означает, что вице-премьер больше не будет собирать министерства по этому вопросу, пояснили РБК в пресс-службе Минприроды. «Если предложения Минэкономразвития ее удовлетворят, то их так и внесут в законопроект, если нет, оставят в текущей редакции (то есть в размере от 5 до 10% от оборота. — РБК)», — добавили там.

«Вице-премьер неоднократно подчеркивала важность работы бизнеса в рамках проекта «Чистый воздух». Львиная доля выбросов в городах с наиболее загрязненным воздухом принадлежит именно промышленным предприятиям. Для улучшения качества жизни граждан необходимо провести экологическую модернизацию производств, оснастить предприятия фильтрами и принять другие меры для сокращения выбросов», — подытожила Галичева.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и РСПП.