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США продлили экспортные ограничения против авиакомпании «Россия»

Минторг США продлил экспортные ограничения против авиакомпании «Россия» на 180 дней
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минторг США продлил действие экспортных ограничений в отношении авиакомпании «Россия» на 180 дней. Соответствующее постановление поступило в электронную базу Федерального реестра.

«Я удовлетворяю запрос <...> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий], изданном 15 ноября 2022 года. Я считаю, что продление этого распоряжения необходимо с точки зрения общественных интересов», — говорится в постановлении, подписанном помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. Документ будет опубликован 17 мая и вступит в силу немедленно.

Документ запрещает авиакомпании, а также лицам, действующим от ее имени, сделки с товарами, программным обеспечением или технологиями, экспортируемыми или подлежащими экспорту из США. Это касается покупки, продажи, поставки, хранения, утилизации, пересылки, транспортировки, финансирования или иного обслуживания таких товаров, а также других операций с ними.

После начала российской спецоперации США запретили обслуживание самолетов американского производства в рамках экспортного контроля в качестве санкционных мер. Таким самолетам запретили получать любые услуги, в том числе за рубежом. Запрет распространяется на заправку, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажу запасных деталей — все это, по версии США, нарушает экспортные нормы.

Теги
США санкции «Россия»
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