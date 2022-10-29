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Авиакомпании ЕС и США нарастили расходы из-за облета России

Bloomberg: авиакомпании США и ЕС увеличили расходы на топливо после закрытия неба России
Преимущество перед своими конкурентами в США и Европе получили авиакомпании на Ближнем Востоке и в Индии, которые могут продолжать полеты в российском воздушном пространстве, пишет Bloomberg
Фото: Charles Platiau / Reuters
Фото: Charles Platiau / Reuters

Закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и Европейского союза в ответ на аналогичные ограничения западных стран привело к увеличению времени полетов в Азию для крупнейших авиакомпаний мира, а также к значительному росту стоимости топлива, которое является главной статьей расходов в авиационной отрасли, пишет Bloomberg.

Air France-KLM и другие европейские перевозчики в рамках своих рейсов в Японию вынуждены облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавило к длительности перелетов несколько часов. Британская Virgin Atlantic в октябре отказалась от рейсов в Гонконг, назвав одной из причин такого решения закрытое воздушное пространство России. Длительность рейса Air France из Парижа в Токио достигла 14 часов, ранее рекордным по времени был маршрут из французской столицы в Сантьяго (Чили).

Национальный перевозчик Финляндии — Finnair — потратил годы на создание хаба в Хельсинки, соединяющего Северную Азию с Европой и США, и столкнулся с сокращением своей восточной сети в связи с ограничениями со стороны России. Finnair в сложившейся ситуации особенно пострадал, поскольку полеты через его узловой аэропорт в Хельсинки в Гонконг, Сеул и Шанхай уже давно зависят от доступа к полетам над Сибирью.

Облет России, по оценке авиакомпании, увеличивает длительность рейсов в Азию на 15-40%. Это, в том числе, влияет на количество рабочих часов и расход топлива, что рушит экономику полетов. Рейс Finnair из Токио в Хельсинки теперь длится 13,5 часов вместо 9,5 часов, и более продолжительное время полета требует дополнительного пилота.

«Большинство европейских перевозчиков будут изучать, какие маршруты по-прежнему прибыльны и нужно ли им менять частоту, добавлять остановки или добавлять еще один этап к рейсам, чтобы расчеты работали», — считает Марк Мартин, основатель компании Martin Consulting, оказывающей консалтинговые услуги авиакомпаниям.

В то же время крупнейшие на Ближнем Востоке авиакомпании — Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways получили преимущества перед своими конкурентами в Европе и США, поскольку воздержались от санкций против России, продолжают летать в страну и через ее воздушное пространство.

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Преимущество перед своими американскими и европейскими конкурентами может получить и Air India, которой тоже доступен транзит по российскому небу. За последние семь дней время полета Air India в США и Канаду в среднем было примерно на 1,5 часа меньше, чем у Air Canada и United Airlines, следует из данных Cirium, которая занимается аналитикой в авиационной сфере.

Эти данные также показывают, что на сопоставимых маршрутах Air India использовала примерно на 7,5 тонн топлива меньше, чем ее конкуренты, которые не могут летать через Россию. Исходя из данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) о ценах на топливо это означает экономию около 8,5 тыс. долларов за рейс.

Air India продолжает выполнять прямые рейсы между Индией и западным побережьем США и планирует аренду дальнемагистральных Boeing 777, чтобы запустить новые, в том числе из Мумбаи и Бангалора в Сан-Франциско. В то же время американская United Airlines приостановила рейсы Сан-Франциско — Бангалор, Сан-Франциско — Нью-Дели и Ньюарк — Мумбаи.

После начала спецоперации на Украине США, все страны ЕС, Великобритания, Канада и ряд других государств закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия ответила зеркально, запретив пролет над своей территорией самолетам из 36 стран.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
зарубежные авиакомпании авиаполеты санкции воздушное пространство
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