Кремль отреагировал на вопрос про «дырявые границы» Белгородской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 23 мая, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 23 мая, 16:43
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 13:39
Совет Федерации одобрил денонсацию договора об армиях в Европе Политика, 13:38
Шойгу пообещал жесткий ответ на попытки прорыва диверсантов Политика, 13:36
Парламент рассмотрит денонсацию договора с Украиной о Керченском проливе Политика, 13:34
Власти Крыма национализировали квартиру Зеленского в Ялте Политика, 13:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
В Кремле ответили на рекомендацию отложить передачу «Троицы» РПЦ Политика, 13:26
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Аналитики объяснили, почему один банк в США стоит как десять европейских Финансы, 13:25
В мэрии Москвы рассказали о ходе работ на будущем ТПУ «Кленовый бульвар» Город, 13:21
Пушилин заявил о начале работы МВД в Артемовске Политика, 13:20
В Кремле не увидели тенденции в обвинениях в госизмене и работе на Китай Политика, 13:18
Найденная на юго-западе Москвы граната оказалась страйкбольной Общество, 13:16
«Сегежа» заявила об отсутствии планов по изменению дивидендной политики Инвестиции, 13:15
СУЭК на фоне визита Мишустина объявил об увеличении поставок угля в Китай Бизнес, 13:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль отреагировал на вопрос про «дырявые границы» Белгородской области

Песков на слова о «дырявой границе»: рабочие вопросы по спецоперации возникают постоянно
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В рамках спецоперации постоянно возникают рабочие вопросы и на них получаются ответы, это нормальная ситуация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая местному жителю на вопрос «о дырявых границах» региона, заявил, что у него немало вопросов к Минобороны. В связи с этим у Пескова спросили, есть ли после проникновения диверсантов в Белгородскую область вопросы у Кремля и кому они адресованы.

«В рамках СВО ведется очень сложная напряженная работа. И в рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», — сказал Песков.

Пресс-секретаря также попросили прокомментировать информацию, что после нападения диверсантов в Белгородской области нашли западную военную технику. В частности, FT писала, что у нападавших в распоряжении было как минимум два американских бронетранспортера MaxxPro и несколько грузовых фургонов Humvee.

В связи с этим Пескова спросили, что Кремль думает о том, что западная техника оказалась на территории России — на той части, которая не оспаривается в рамках конфликта.

«Для нас не секрет, что все больше техники поступает ВСУ. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. Не секрет, что растет вовлеченность этих стран запада в конфликт. Мы делаем соответствующие выводы», — ответил Песков.

Читайте на РБК Pro
Эмигрировал и заработал $2,1 млрд на йогуртах: история Хамди Улукайи
Благотворительность: когда можно снизить налог на прибыль
«Можно и нужно торговаться»: как договориться с турецким партнером
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
диверсия Белгородская область Минобороны Дмитрий Песков Кремль
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter