Кремль отреагировал на вопрос про «дырявые границы» Белгородской области

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В рамках спецоперации постоянно возникают рабочие вопросы и на них получаются ответы, это нормальная ситуация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая местному жителю на вопрос «о дырявых границах» региона, заявил, что у него немало вопросов к Минобороны. В связи с этим у Пескова спросили, есть ли после проникновения диверсантов в Белгородскую область вопросы у Кремля и кому они адресованы.

«В рамках СВО ведется очень сложная напряженная работа. И в рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», — сказал Песков.

Пресс-секретаря также попросили прокомментировать информацию, что после нападения диверсантов в Белгородской области нашли западную военную технику. В частности, FT писала, что у нападавших в распоряжении было как минимум два американских бронетранспортера MaxxPro и несколько грузовых фургонов Humvee.

В связи с этим Пескова спросили, что Кремль думает о том, что западная техника оказалась на территории России — на той части, которая не оспаривается в рамках конфликта.

«Для нас не секрет, что все больше техники поступает ВСУ. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. Не секрет, что растет вовлеченность этих стран запада в конфликт. Мы делаем соответствующие выводы», — ответил Песков.

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