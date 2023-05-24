Пушилин заявил о начале работы МВД в Артемовске

Фото: пресс-служба Дениса Пушилина / ТАСС

В Артемовске с 24 мая начало работать МВД Донецкой народной республики. Полиция должна оценить ситуацию и зафиксировать отсутствие или наличие гражданского населения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«На следующем этапе заводим туда МЧС для оценки объема по разминированию, как и в предыдущих освобожденных городах надо проверить каждое здание — каждый метр», — сказал он.

После проведения подготовительных мероприятий начнет работать Объединенный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, добавил Пушилин.

Ранее 24 мая врио главы ДНР заявил, что, по предварительным данным, в Артемовске нет мирных жителей — весь период военные ЧВК «Вагнер» эвакуировали гражданских лиц.

Пушилин также сообщил о попытках ВСУ контратаковать по флангам Артемовска. Ситуация находится под контролем и риск прорыва минимизирован, заявил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил, что его бойцы полностью заняли город. Он сообщил, что «вагнеровцы» до 25 мая осмотрят город, создадут линии обороны и передадут его военным.

Врио главы ДНР счел символичным, что именно 20 мая Артемовск был взят под контроль, так как в 2022 году в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). На следующий день о взятии под контроль Артемовска сообщило Минобороны России.