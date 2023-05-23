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Пушилин напомнил, что «Артемовск, и точка»

Глава ДНР Пушилин: Бахмут будет называться Артемовском согласно законодательству региона
Фото: пресс-служба Конкорд / ТАСС
Фото: пресс-служба Конкорд / ТАСС

Занятый российскими силами город Артемовск будет носить такое название, а не украинское Бахмут — это предусмотрено законодательством региона, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении в телеграм-канале.

«Бахмут — это название из Российской империи. Но при Советском Союзе он назывался Артемовск, таким мы его и помним. Более того, есть соответствующий указ, который гласит, что все названия городов и районов возвращаются к 11 мая 2014 года. Поэтому это Артемовск, и точка», — сказал Пушилин.

Глава ДНР показал видео из Артемовска. Пушилин прибыл в город днем 23 мая.

Он заявил, что российским силам «еще предстоит освободить [поселок] Нью-Йорк, который также перестанет быть Нью-Йорком». До 2021 года поселок назывался Новгородское.

Указ, о котором говорит Пушилин, он подписал 12 марта 2022 года. Согласно этому документу, населенным пунктам, переходящим под контроль России, должны возвращаться названия, принятые в Донецкой области по состоянию на 11 мая 2014 года (дата референдума о независимости ДНР).

Артемовск с момента своего основания в 1571 году носил название Бахмут. В 1924 году пришедшие к власти большевики переименовали его в Артемовск в честь партийного и государственного деятеля, основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики Федора Сергеева, который был известен под псевдонимом «товарищ Артем».

В сентябре 2015 года Артемовский городской совет проголосовал за переименование города в Бахмут. В феврале 2016 года проект соответствующего постановления приняла украинская Рада.

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20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном контроле над Артемовском. На следующий день эту информацию подтвердило Минобороны.

На Украине не признают взятие города российскими военными. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 мая заявила, что ситуация в Бахмуте «критическая», но бои продолжаются. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая говорил, что бойцы ВСУ еще находятся в Бахмуте.

Теги
Денис Пушилин ДНР Артёмовск (Бахмут)
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