Пушилин заявил об отсутствии мирных жителей в Артемовске

Фото: пресс-служба Дениса Пушилина / ТАСС

В Артемовске по предварительным данным, мирных жителей нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается гражданских, мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. Ребята, которые там находятся, «Вагнера» весь этот период эвакуировали гражданских лиц, как только находили. Поэтому, с их слов, гражданских в городе нет», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что отсутствие мирных граждан перепроверят сотрудники МВД.

Также Пушилин сказал, что риск прорыва флангов Артемовска минимизирован. Противник продолжает предпринимать попытки контратаковать по флангам Артемовска, но ситуация находится под контролем российских военных.

21 мая Минобороны России объявило о взятии под контроль Артемовска.