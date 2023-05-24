Пушилин заявил об отсутствии мирных жителей в Артемовске

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 23 мая, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 23 мая, 16:43
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 13:39
Совет Федерации одобрил денонсацию договора об армиях в Европе Политика, 13:38
Шойгу пообещал жесткий ответ на попытки прорыва диверсантов Политика, 13:36
Парламент рассмотрит денонсацию договора с Украиной о Керченском проливе Политика, 13:34
Власти Крыма национализировали квартиру Зеленского в Ялте Политика, 13:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
В Кремле ответили на рекомендацию отложить передачу «Троицы» РПЦ Политика, 13:26
Финансовая грамотность для подростков: от 9 до 15 лет
На интенсиве РБК Pro ваш ребенок научится управлять деньгами и ставить финансовые цели
Купить интенсив
Аналитики объяснили, почему один банк в США стоит как десять европейских Финансы, 13:25
В мэрии Москвы рассказали о ходе работ на будущем ТПУ «Кленовый бульвар» Город, 13:21
Пушилин заявил о начале работы МВД в Артемовске Политика, 13:20
В Кремле не увидели тенденции в обвинениях в госизмене и работе на Китай Политика, 13:18
Найденная на юго-западе Москвы граната оказалась страйкбольной Общество, 13:16
«Сегежа» заявила об отсутствии планов по изменению дивидендной политики Инвестиции, 13:15
СУЭК на фоне визита Мишустина объявил об увеличении поставок угля в Китай Бизнес, 13:09
Политика ,  
0 

Пушилин заявил об отсутствии мирных жителей в Артемовске

Фото: пресс-служба Дениса Пушилина / ТАСС
Фото: пресс-служба Дениса Пушилина / ТАСС

В Артемовске по предварительным данным, мирных жителей нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается гражданских, мы вчера проехали практически весь город, гражданских мы не увидели. Ребята, которые там находятся, «Вагнера» весь этот период эвакуировали гражданских лиц, как только находили. Поэтому, с их слов, гражданских в городе нет», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что отсутствие мирных граждан перепроверят сотрудники МВД.

Также Пушилин сказал, что риск прорыва флангов Артемовска минимизирован. Противник продолжает предпринимать попытки контратаковать по флангам Артемовска, но ситуация находится под контролем российских военных.

21 мая Минобороны России объявило о взятии под контроль Артемовска.

Теги
Денис Пушилин Артёмовск (Бахмут)
Материалы по теме
Пушилин заявил о пройденном «пике тревожности» на флангах Артемовска
Политика
Пушилин напомнил, что «Артемовск, и точка»
Политика
Кадры приезда Пушилина в Артемовск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter