СУЭК на фоне визита Мишустина объявил об увеличении поставок угля в Китай

Глава СУЭК Басов: Россия в 2023 году увеличит поставки угля в Китай в три раза

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) в этом году планирует увеличить поставки угля в Китай в три раза, до 20 млн т, заявил генеральный директор компании Максим Басов, передает China Daily.

В прошлом году Россия поставила в Китай более 7 млн т угля, уточнил он.

Кроме того, в ближайшее время СУЭК собирается обсудить поставки в Китай 50 млн т угля в год, сообщил Басов, отметив, что «эти перспективы вполне реальны».

23 мая премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Китай. В Пекине он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером государственного совета Ли Цяном.

Они провели переговоры, по итогам которых были подписаны пять документов, в том числе Меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и Министерством коммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами, протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из России в Китай.

Экспорт российского угля в Китай стал увеличиваться после того, как Евросоюз в прошлом году полностью прекратил его закупки. Еврокомиссия тогда оценивала, что эмбарго должно затронуть четверть всего российского экспорта угля, на сумму €8 млрд ежегодно. Кроме Европы покупать российский уголь перестали в США, Швейцарии и Японии.

По данным российского Минэнерго, экспорт из России в страны ЕС в 2021 году составлял 48,75 млн т угля, или 22,6% от общих поставок за рубеж. Тогда же поставки из России в Китай достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет. Ввоз вырос на 57% по сравнению с 2021-м, до 8,542 млн т.