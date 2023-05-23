Аналитики заметили падение интереса в Азии к российскому углю

Стоимость угля в мире снижается, но российский дешевеет медленнее конкурентов. Из-за этого азиатские покупатели чаще предпочитают уголь из Колумбии и Южной Африки. По мнению экспертов, закупщики попросят Россию о скидках

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Спрос в Азии на энергетический уголь российского производства, поднявшийся в прошлом году из-за скидок, снижается; трейдеры разворачивают предназначенный для Европы груз из Южной Африки и Колумбии в Китай, Японию и Тайвань, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков рынка.

В последние недели энергетический уголь дешевеет, но цена российского снижается медленнее, чем у конкурентов, следует из данных Argus. Так, в период с 21 апреля по 12 мая энергоуголь на базисе FOB «Восточный» подешевел на 5% (до $124,3 за тонну), тогда как из Южной Африки на базисе FOB «Ричардс-Бэй» — сразу на 19% (до $107 за тонну). В то же время премия, с которой российский уголь торгуется к колумбийскому, выросла с $6 в марте до $13,5 в мае.

Аналитики предположили, что покупатели российского угля попробуют добиться увеличения на него дисконта к бенчмарку, которым в Азии считается уголь из Австралии. Клиенты российских поставщиков в Южной Корее считают, что скидка на российский уголь с поправкой на фрахт должна быть выше $15–20 за тонну, это смогло бы оправдать риски при сделках с компаниями из России.

Снижение привлекательности российского угля для покупателей в Азии грозит снижением морского экспорта, считают эксперты. В первую половину мая российские порты экспортировали 7,2 млн т энергоугля, но в прошлом году в тот же период было поставлено 8,4 млн т. Если динамика останется прежней, экспорт в мае снизится на 17% год к году, а за первые пять месяцев этого года составит рекордные 68,9 млн т. В 2022-м этот показатель равнялся 61,8 млн т, в 2020 году — 62,1 млн т.

По информации издания, перевалка угля в портах России с начала года выросла до 69,9 млн т (на 18,3%). Основными покупателями выступили Китай, Южная Корея, Турция и Тайвань.

В прошлом августе Евросоюз полностью прекратил закупки угля из России. Еврокомиссия тогда оценивала, что эмбарго должно затронуть четверть всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд ежегодно. По данным российского Минэнерго, экспорт из России в страны ЕС в 2021 году составил 48,75 млн т угля, или 22,6% от общих поставок за рубеж. Кроме Европы покупать российский уголь перестали в США, Швейцарии и Японии.

Тогда же поставки угля из России в Китай достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет. Ввоз вырос на 57% по сравнению с 2021-м, до 8,542 млн т. Пекин закупил в августе чуть более чем на $1,4 млрд российского угля. Это в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года.