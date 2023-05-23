Мишустин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Пекин, сообщает телеграм-канал российского правительства. В столице Китая он должен встретиться с лидером страны Си Цзиньпином и премьером государственного совета Ли Цяном, а также принять участие в российско-китайских переговорах.

Мишустина встречали заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй и посол России Игорь Моргулов. В прошлый раз Мишустин проводил переговоры с Си Цзиньпином в марте, когда тот приезжал в Москву с официальным визитом. Тогда председатель КНР пригласил главу правительства посетить Китай для встречи с Ли Цяном.

Это первый официальный визит Мишустина в Китай в должности главы правительства. 22 мая он прилетел в Шанхай, где принял участие в российско-китайском бизнес-форуме. В частности, он посетил Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии и встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

На бизнес-форуме Мишустин заявил, что товарооборот между Москвой и Пекином может достичь в 2023 году $200 млрд. Он отметил, что объем взаимной торговли между странами повышается два года подряд примерно на треть, в прошлом году был установлен рекорд — около $190 млрд.