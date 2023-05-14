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Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии

Александр Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии
Обращение белорусского президента вместо него на мероприятии зачитал премьер-министр. Последний раз Лукашенко появлялся на публике 9 мая
Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 9 мая 2023 г.
Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 9 мая 2023 г. (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны.

Утром 14 мая на сайте главы Белоруссии было опубликовано его поздравление. При этом на церемонии, судя по трансляции канала СБ ТВ, это обращение зачитывал премьер-министр Роман Головченко. «Наша Ніва» утверждает, что накануне мероприятия кортеж Лукашенко «два часа находился в президентской спецбольнице» под Минском.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Белоруссии.

Лукашенко не принимал участия и в публичных мероприятиях после празднования Дня Победы 9 мая в Москве. Он присутствовал на параде и церемонии возложения венков к Вечному огню, но его не было на завтраке в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что Лукашенко уехал на праздничные мероприятия в Белоруссию.

Позже в тот же день белорусский президент появился в Минске, где возложил венок к монументу на площади Победы. Во время дальнейшей праздничной церемонии он не выступал с речью. Вместо него это сделал министр обороны страны Виктор Хренин, пока Лукашенко стоял в стороне.

Александру Лукашенко 68 лет, он руководит Белоруссией с июля 1994 года. В 2014 году Лукашенко сделали операцию на колене, а в 2020-м президент сообщил, что бессимптомно переболел коронавирусом. В том же году, отвечая на слухи о госпитализации Лукашенко, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила: «Традиционное — не дождетесь».

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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