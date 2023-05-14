Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии

Обращение белорусского президента вместо него на мероприятии зачитал премьер-министр. Последний раз Лукашенко появлялся на публике 9 мая

Александр Лукашенко на военном параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 9 мая 2023 г. (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны.

Утром 14 мая на сайте главы Белоруссии было опубликовано его поздравление. При этом на церемонии, судя по трансляции канала СБ ТВ, это обращение зачитывал премьер-министр Роман Головченко. «Наша Ніва» утверждает, что накануне мероприятия кортеж Лукашенко «два часа находился в президентской спецбольнице» под Минском.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Белоруссии.

Лукашенко не принимал участия и в публичных мероприятиях после празднования Дня Победы 9 мая в Москве. Он присутствовал на параде и церемонии возложения венков к Вечному огню, но его не было на завтраке в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что Лукашенко уехал на праздничные мероприятия в Белоруссию.

Позже в тот же день белорусский президент появился в Минске, где возложил венок к монументу на площади Победы. Во время дальнейшей праздничной церемонии он не выступал с речью. Вместо него это сделал министр обороны страны Виктор Хренин, пока Лукашенко стоял в стороне.