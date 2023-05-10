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Кремль объяснил, почему Лукашенко пропустил завтрак лидеров после парада

Песков: Лукашенко пропустил завтрак лидеров после парада Победы из-за мероприятий в Минске
У Лукашенко 9 мая были мероприятия и в Минске, отметил Песков. Президент после парада в Москве пропустил завтрак иностранных лидеров. Позже он поучаствовал в праздничной церемонии в Минске. Речь на ней произнес министр обороны
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не участвовал в неформальном завтраке иностранных лидеров, приглашенных на парад Победы в Москву 9 мая, поскольку у него были запланированы мероприятия в Минске, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

На парад Победы в Москве в этом году из иностранных политиков приехали представители семи стран СНГ. Помимо Лукашенко это президенты Казахстана, Туркменистана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев, Сердар Бердымухамедов, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После парада они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем состоялся неформальный завтрак в Кремле.

На этом совместном завтраке Лукашенко не оказалось. Позже 9 мая президент появился в Минске, где возложил венок к монументу на площади Победы. Во время дальнейшей праздничной церемонии Лукашенко не выступал с речью. Это по поручению главы государства сделал министр обороны страны Виктор Хренин.

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Александр Лукашенко 9 Мая Белоруссия Парад Победы Кремль Дмитрий Песков
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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