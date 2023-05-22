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Лукашенко в Москве обсудит с Путиным «проблемы, которых не должно быть»

Лукашенко сообщил о планах 24 мая встретиться с Путиным в Москве
Белорусский лидер заявил, что у Москвы и Минска есть проблемы, «нестыковки какие-то», «иногда бюрократизм». Он пообещал «обсудить и снять» эти вопросы на встрече с Путиным 24 мая
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 мая планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Он анонсировал встречу на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, его слова приводит «БелТА».

Лукашенко поинтересовался у Крутого о наличии нерешенных проблем между Россией и Белоруссией. «Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», — сказал он.

Лукашенко добавил, что они с Путиным часто встречаются, но не «для того, чтобы посмотреть друг на друга», хотя «и это важно — настроения президентов всегда важны». По его словам, вместе с российским президентом они пытаются «помочь правительствам развязать какие-то узлы».

Последний раз Лукашенко приезжал в Москву 9 мая, на парад Победы, но на совместном завтраке приглашенных иностранных лидеров не присутствовал — в Кремле говорили, что «у него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать».

На праздничной церемонии в белорусской столице Лукшенко не выступал с речью. Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин после сообщал, что Лукашенко болеет. «Ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел», — сказал он. Белорусское издание «Наша Нива» (признано в Белоруссии экстремистским) писало, что у Лукашенко грипп.

15 мая глава государства появился на публике впервые после сообщений о болезни. Он приехал на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

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