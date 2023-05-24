Пытавшийся пересечь границу ДНР мужчина умер при взрыве

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Неизвестный мужчина со взрывным устройством пытался незаконно пересечь пункт пропуска на границе Ростовской области и ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

ЧП произошло 23 мая в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка». По словам источника портала 1rnd, мужчина перелез через забор и попытался скрыться в ближайшей лесополосе.

«Он в неположенном месте переходил, был зафиксирован средствами контроля на границе. Пограничники попытались его задержать», — рассказал собеседник агентства. По его словам, потом произошел взрыв.

В середине апреля на границе ДНР и Ростовской области пограничная служба ФСБ задержала автобус со взрывчатым веществом. Под сиденьями в салоне обнаружили около 200 г белого порошка, который оказался прессованным гексогеном.

О взрывчатке правоохранители узнали заранее и когда автобус доехал до КПП «Матвеев Курган», его остановили на досмотр и просветили рентгеном, рассказал один из собеседников 161.ru. При этом в автобусе ехали только сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.