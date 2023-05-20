Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
G7 призвала Иран перестать поддерживать Россию в конфликте с Украиной Политика, 19:48
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 19:40
Развожаев опроверг взрыв на аэродроме в Крыму Политика, 19:37
Байден попросил журналистов «умолкнуть» после вопросов о дефолте Политика, 19:17
Спецпосланник Китая приедет в Москву на следующей неделе Политика, 19:10
Мэр Краснодара поручил проверить клубы из-за песни Сердючки в караоке Политика, 18:59
«Оренбург» впервые в истории не проиграл «Зениту» Спорт, 18:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Украине сочли неприемлемым призыв извиниться за Волынскую резню Политика, 18:35
«Динамо» одержало победу в первом матче после увольнения тренера Спорт, 18:28
ЕС пообещал наказать свыше 90 нарушителей санкций против России Политика, 18:23
Лавров заявил об исчерпавшем себя западном треке в политике России Политика, 18:20
Косторная рассказала о предложении руки и сердца от партнера Спорт, 18:18
Страны G7 договорились создать правила для искусственного интеллекта Технологии и медиа, 18:11
В Минобороны Украины назвали ситуацию в Артемовске критической Политика, 18:04
Политика ,  
0 

Развожаев опроверг взрыв на аэродроме в Крыму

Губернатор Севастополя Развожаев назвал ложью сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму
Севастополь
Севастополь (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Никакого взрыва, конечно, не было. В последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ», — заявил Развожаев.

О взрыве на аэродроме «Кача» в Севастополе ранее сообщали украинские СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке. 

18 мая Развожаев говорил, что громкие звуки, которые слышат жители Севастополя — результат тренировок расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения на Северном молу.

После начала российской военной операции на Украине власти Севастополя и Крыма не раз заявляли об атаках ВСУ. 7 мая глава города сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отразили атаку более десяти беспилотников. Никакие объекты не пострадали.

Читайте на РБК Pro
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня
Экономисты назвали компании, которые скоро уйдут из России. Кто в списке
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
Проверяем контрагента перед заключением договора: 8 работающих методов
Теги
Михаил Развожаев Крым взрыв
Материалы по теме
Глава парламента Крыма заявил, что полуостров никогда не покидал Россию
Политика
СК завел дело о теракте после схода вагонов в Крыму
Общество
В Крыму восстановили «техническое движение» на месте схода вагонов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter