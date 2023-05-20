Губернатор Севастополя Развожаев назвал ложью сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму

Развожаев опроверг взрыв на аэродроме в Крыму

Севастополь (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Никакого взрыва, конечно, не было. В последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ», — заявил Развожаев.

О взрыве на аэродроме «Кача» в Севастополе ранее сообщали украинские СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке.

18 мая Развожаев говорил, что громкие звуки, которые слышат жители Севастополя — результат тренировок расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения на Северном молу.

После начала российской военной операции на Украине власти Севастополя и Крыма не раз заявляли об атаках ВСУ. 7 мая глава города сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отразили атаку более десяти беспилотников. Никакие объекты не пострадали.