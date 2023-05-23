Три человека погибли в результате взрыва понтонного ящика в Ленинградской области

Три человека погибли при взрыве понтонного ящика в Ленинградской области

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При разрыве конструкций ремонтируемого морского понтона во Всеволожском районе Ленинградской области погибли три человека, сообщила администрация региона в телеграм-канале.

По данным местных властей, разрыв конструкций произошел из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при сварочных работах на предприятии «ДИДАЛ СК».

«Три человека погибли на месте, двоим пострадавшим во Всеволожской больнице оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В единой дежурной диспетчерской службе Всеволожского района рассказали «РИА Новости», что при сварочных работах взорвался понтонный ящик. Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел на территории Соржа-Старая в производственно-складской зоне.

По данным портала 78.ru, взрыв произошел 23 мая в 14:15 (совпадает с московским временем). В результате взрыва погибли трое: Назаралиев Бахтияр Баротолиевич 1986 года рождения, Чориев Абдулло Мингпулатович 1973 года рождения и еще один мужчина, который 23 мая пришел устраиваться на работу.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, второй в тяжелом, передает 47news.