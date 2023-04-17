«161.ru»: автобус с взрывчаткой задержали на границе ДНР и Ростовской области

На границе ДНР и Ростовской области задержали автобус с взрывчаткой

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Пограничная служба ФСБ задержала автобус с взрывчатым веществом на границе ДНР и Ростовской области, сообщают источники портала «161.ru» и «КП — Ростов-на-Дону».

Под сиденьями в салоне автобуса обнаружили около 200 г. белого порошка, который оказался прессованным гексогеном, рассказал один из собеседников портала, отметив, что это вещество «сильнее тротила».

По его словам, о взрывчатке правоохранительные органы узнали заранее, и когда автобус доехал до КПП «Матвеев Курган», его остановили на досмотр и просветили рентгеном. При этом в самом автобусе «ехали только сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде», уточнил собеседник «161.ru».

Автобус направлялся из Донецка в Ростов-на-Дону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием занимается полиция, пишет «161.ru».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области и в Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

В середине марта в погрануправлении ФСБ по Ростовской области произошел пожар. Как сообщили в спецслужбе, в ремонтной мастерской в гараже управления загорелись горюче-смазочные материалы, из-за чего произошел взрыв, здание частично обрушилось.

Глава Ростовской области Василий Голубев говорил, что пожар произошел из-за замыкания проводки. Источник РБК в МЧС сообщал о возгорании силового кабеля на складе.

В результате пожара площадью 800 кв. м погиб один человек, еще двое пострадали, писали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Голубев сообщал об одном пострадавшем, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.