В Европарламенте заявили, что ЕС не допустит расследования по Nord Stream

Власти Германии и в целом Евросоюза не допустят проведения расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», поскольку у них нет намерения ремонтировать трубопроводы, заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек в интервью «Известиям».

«Важно понимать, что большинство стран Евросоюза — неавтономные субъекты на международной арене, и меньше всего автономии у немецкого руководства, которое имеет обязательства перед США, ограничено в действиях как со стороны НАТО, так и с ЕС, а также внутриполитическими условиями, патологиями и политическими неврозами», — сказал он.

Что касается сокращения импорта российских энергоресурсов в Европу, Бек считает, что европейские власти согласуют его дальнейшее сокращение. Вместе с тем, отмечает он, Европа продолжает импортировать российские нефть и газ, но через третьи страны и по более высокой цене.

Взрывы на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Расследованием произошедшего занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих территориальных водах случились взрывы.

Президент России Владимир Путин счел ответственными за это на «англосаксов». США и Великобритания опровергали свою причастность. Ряд СМИ, в частности The New York Times, Die Zeit и Washington Post, весной писали о возможном участии в подрыве «проукраинской группировки». Путин назвал эти данные чушью. Киев отрицает свое отношение к взрывам.