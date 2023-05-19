МИД объяснил причину отказа Вашингтону в посещении Гершковича

Эван Гершкович (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Россия отказала посольству США в консульском посещении арестованного по подозрению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном виз российским журналистам во время визита главы МИДа Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД России.

«Ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан», — говорится в сообщении.

МИД России также отреагировал на санкционный список США от 19 мая. «В порядке контрмер» въезд в Россию закрыли для 500 американцев, в том числе для экс-президента США Барака Обамы.

В апреле Лавров приезжал в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Ему и другим членам делегации выдали визы за неделю до поездки. Российские журналисты, которые должны были сопровождать Лаврова, разрешений на въезд так и не получили. «Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим», — пообещал Лавров. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби объяснил невыдачу виз тем, что российские СМИ являются органами пропаганды.



Эвана Гершковича, журналиста The Wall Street Journal, задержали 30 марта в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже. По утверждению спецслужбы, Гершкович по заданию Соединенных Штатов собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Лефортовский суд Москвы в тот же день арестовал его до конца мая. Президент США Байден призывал отпустить Гершковича.

