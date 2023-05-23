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Медведев назвал несерьезным отношение НАТО к угрозе ядерной войны

Медведев: НАТО несерьезно относится к сценарию ядерного апокалипсиса
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Страны НАТО несерьезно относятся к угрозе начала ядерной войны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

«НАТО несерьезно относится к этому сценарию. Иначе бы НАТО не поставляла такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда», — сказал Медведев.

Он добавил, что если события пойдут по «непредсказуемому сценарию», то «ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе».

После начала военной операции на Украине Медведев неоднократно упоминал о праве России защищаться ядерным оружием. 25 апреля Медведев заявил, что ядерное оружие «имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство». В марте он также говорил о «ядерном апокалипсисе», к которому приближают поставки Украине новых вооружений.

«Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — утверждал Медведев, говоря о совместном заявлении G7, в котором призвали Россию подтвердить приверженность позиции, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев ядерное оружие апокалипсис НАТО
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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