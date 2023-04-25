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Медведев назвал ядерное оружие скрепой России

Медведев: ядерное оружие имеет для России значение скрепы
Для России и для других стран ядерное оружие играет роль скрепы, которая «собирает государство», считает Медведев. Он в очередной раз напомнил о праве России использовать такое оружие в случае угрозы существованию страны
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Ядерное оружие имеет важное значение для «существования России в качестве самого большого на планете государства», заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство, — убежден он. — Но не только для нашей страны. И для других стран».

Отвечая на вопрос одного из студентов, он добавил: «Вы сказали, что Россия никогда не применит первой ядерное оружие. Но, знаете, это не совсем так». Зампред Совбеза предложил вчитаться в п. 19 пп. «г» основ государственной политики в области ядерного сдерживания. «Там прямо сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении Российской Федерации осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства», — подчеркнул Медведев.

После начала военной операции на Украине он неоднократно напоминал о праве России защищаться ядерным оружием. В марте Медведев заявил, что «ядерный апокалипсис» приближают поставки Киеву западного оружия.

Страны G7 18 апреля выпустили совместное заявление, с которым призвали Россию подтвердить приверженность позиции, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Медведев раскритиковал документ. «Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — заявил он.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Медведев скрепы ядерное оружие
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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