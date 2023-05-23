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Медведев призвал не брать в плен диверсантов и «уничтожать как крыс»

Дмитрий Медведев призвал не брать в плен диверсантов Украины в Белгородской области
С прошлого дня в Белгородской области продолжается контртеррористическая операция. Киев отверг прямое отношение к ситуации, но Медведев украинским властям не поверил
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зашедших в Белгородскую область украинских диверсантов нельзя брать в плен, «этих отморозков нужно уничтожать как крыс», заявил журналистам зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения — к такого рода диверсионным вылазкам, это все вранье, конечно, абсолютное», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Диверсионная группа проникла в Грайворонский городской округ Белгородской области накануне днем, 22 мая. Этот округ граничит с Украиной на юге и западе. Были обстреляны более десяти населенных пунктов, ранения получили 12 человек, власти отселили местных жителей. В регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО). К утру следующего дня, 23 мая, операция в области продолжилась.

В Киеве заявили об отсутствии «непосредственного отношения» к атаке.

Кремль сообщил о «глубокой озабоченности» в связи с происходящим. На вопрос о том, почему до сих пор продолжается зачистка региона от диверсантов, Песков ответил, что «это тема для правоохранителей». «Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — добавил он.

Следственный комитет завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. ТАСС назвал одним из диверсантов националиста Алексея Левкина, он объявлен в розыск. Мужчина с 2018 года заочно арестован в России по делу о экстремистском сообществе, возбуждении ненависти и вражды.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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