Представитель президента ЮАР приедет в Москву

Представитель президента ЮАР может приехать в Москву с мирной инициативой в выходные

Сирил Рамафоса (Фото: Esa Alexander / Reuters)

В Москву в выходные может приехать представитель президента ЮАР, чтобы презентовать инициативы африканских стран по урегулированию кризиса на Украине, сообщили в посольстве ЮАР в России, передает «РИА Новости».

«Насколько нам известно, представитель планирует прибыть в эти выходные в Москву. Посланники приезжают первыми и только потом президенты», — пояснили в посольстве. В дипмиссии отметили, что «нет деталей, что они будут обсуждать». Посольство не уточнило имя посланника и с кем он будет встречаться.

Ранее 18 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что делегация глав африканских государств прибудет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине. Точные даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам, уточнил представитель Кремля.



Визит обсуждался во время телефонного разговора Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы, который состоялся 12 мая. В Кремле сообщили, что Путин поддержал предложение Рамафосы об участии африканских стран в переговорах.

16 мая Рамафоса объявил о планируемом визите африканской делегации в Москву и Киев. Кроме ЮАР в инициативе принимают участие президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Миссия, по словам Рамафосы, обсуждалась многие месяцы. Президент ЮАР также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза уже проинформированы об этой миссии.

Киев приветствовал намерение лидеров африканских государств приехать с визитом для обсуждения мирного урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он сказал, что президент Украины «Владимир Зеленский готов принять высоких гостей, выслушать их предложения, рассказать об украинской «формуле мира» и пригласить присоединиться к ее реализации».