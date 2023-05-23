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В ДНР заявили о «забытых и брошенных» украинских военных в Артемовске

Гагин: в Артемовске остаются группы украинских военных, которых «забыли и бросили»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Артемовске (Бахмуте) остаются группы украинских военных, которых «забыли и бросили», заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире «России 1».

«Что касается нахождения каких-то военнослужащих Украины в Артемовске, это не системные части. Что бы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Это ложь. <...> Речь, скорее всего, идет, если реально, о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении», — сказал он. Гагин добавил, что их выявляют: «Это будничная работа так называемой зачистки».

20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном контроле над Артемовском. На следующий день эту информацию подтвердило Минобороны. С 25 мая начнется вывод военных ЧВК из города, позиции передадут российским военным, говорил Пригожин.

На Украине не признают взятие города российскими военными. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 мая заявила, что ситуация в Бахмуте «критическая», но бои продолжаются. Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая говорил, что бойцы ВСУ еще находятся в Бахмуте.
 

Теги
ДНР Артёмовск (Бахмут) Денис Пушилин Украина
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