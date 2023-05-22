Минобороны: ВС России уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в районе Андреевки

Минобороны сообщило об уничтожении двух складов ВСУ с боеприпасами в ДНР

Подразделения группировки войск «Юг» уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки (ДНР), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Ударами ракетного подразделения Южной группировки войск уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ в Андреевке и 54-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Также, по его словам, артиллерийские подразделения нанесли огневой налет по пункту временной дислокации национального батальона ВСУ «Правый сектор» (организация признана экстремистской, запрещена в России) в районе населенного пункта Новгородское. «В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два 120-мм миномета противника в районе населенных пунктов Богдановка и Северное, САУ «Краб», противотанковое орудие «М-128» в районе населенного пункта Червонное, а также два танка», — добавил Астафьев.

Ранее Минобороны России отчиталось, что за предыдущие сутки российские войска уничтожили до 85-ти украинских военнослужащих на Купянском направлении, а также до 100 украинских военнослужащих на Артемовском. Помимо этого, ВС России уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300, самоходную артиллерийскую установку «Krab» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Минобороны регулярно отчитывается о поражении складов ВСУ с боеприпасами. Так, 15 мая Астафьев также сообщал об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в районе села Катериновка. 11 мая Астафьев сообщал, что ракетное подразделение «Юга» нанесло удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ на соледаро-бахмутском направлении.