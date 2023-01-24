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Раскритикованный за видео из Мексики курский депутат сложил полномочия

Курский депутат сложил полномочия замглавы комитета после «видеопривета» из Мексики
Видеоролик с депутатом Курской облдумы во время отдыха в Мексике появился в начале январе. Сам парламентарий называл критику в свой адрес «раздутой»
Максим Васильев
Максим Васильев (Фото: maximusbait / VK)

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, видеоролик которого с отдыха в Мексике вызвал критику со стороны губернатора региона Романа Старовойта и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, сложил полномочия заместителя председателя комитета областного парламента по бюджету, налогам и экономическому развитию.

«Сегодня депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию», — написал глава Курской области в своем телеграм-канале.

Видео с Васильевым из Мексики, который наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения», появилось в конце новогодних праздников. Он отдыхал вместе с женой Светланой, которая тоже является депутатом областной думы.

Старовойт заявил, что возмущен «видеоприветом» Васильева. «Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — заявлял губернатор.

Появление ролика из Мексики назвал «верхом цинизма и бесчеловечности» секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он выступил за то, чтобы Васильевы сложили свои депутатские полномочия.

Сам парламентарий в разговоре с «Подъемом» назвал критику в свой адрес «необоснованной и раздутой». Ролик, по его словам, был записан для близких и не рассчитывался на широкую аудиторию. Появление видео в интернете Васильев объяснил тем, что оно попало к «представителю Западной Украины, с которым дружили до СВО», который его и опубликовал. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Роман Старовойт Курская область депутат Мексика
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