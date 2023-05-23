В ООН допустили операции по зерновой сделке с Россельхозбанком вне SWIFT

ООН: операции по зерновой сделке можно будет проводить через Россельхозбанк вне SWIFT

ООН продолжает делать все возможное для проведения операций с Россельхозбанком в рамках зерновой сделки, в том числе чтобы можно было осуществлять транзакции вне системы SWIFT, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Есть возможности по проведению этих транзакций вне системы SWIFT. Очевидно, в рамках SWIFT это было бы легче, но мы продолжим взаимодействие со всеми нашими собеседниками, включая ЕС, Великобританию, США, Россию и других, чтобы обеспечить поставки, — сказал Дюжаррик в ответ на вопрос ТАСС.

Так он отреагировал на слова представителя внешнеполитической службы ООН Петера Стано, который заявил, что подключение российских банков к SWIFT произойдет только после окончания украинского конфликта.

Россельхозбанк — главный банк, который обслуживает сельскохозяйственный экспорт России. Он находится под европейскими санкциями с прошлого июня и отключен от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Переподключение банка к системе было одним из условий России для продления зерновой сделки.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в прошлом июле, после чего несколько раз продлевали. В середине мая 2023 года сторонам удалось продлить соглашение еще на два месяца — до 17 июля. В российском МИДе требовали максимально быстро исправить «перекосы» в исполнении соглашения.

Киев отмечал, что требования Москвы в рамках зерновой сделки игнорируются. «Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки», — говорил посол Украины в Турции Василий Бондар. Российская же часть сделки касалась снятия ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.